Ausgerechnet zum Shopping-Tag Black Friday hat Verdi zu Warnstreiks bei Amazon aufgerufen. Ziel ist es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen, wie die Gewerkschaft mitteilt. «Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit», sagt Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. Amazon betonte, das man zuverlässig liefere.