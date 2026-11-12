In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.