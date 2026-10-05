Verhandlungsführer Jan Duscheck begründet die Forderung mit Kaufkraftverlusten der rund 150.000 Beschäftigten durch die wieder steigende Inflation. Die Beschäftigten müssten angemessen am Erfolg der Unternehmen beteiligt werden. Die Verhandlungen sollen an diesem Donnerstag (8. Oktober) in Berlin beginnen.