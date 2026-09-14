Falsch sei ausserdem die Behauptung, für die Verspätungsstatistik sei die Zeit des Pushbacks am Gate relevant. Korrekt sei, dass das Abheben von der Piste als Startpunkt des Flugzeugs gilt. Die Abflugspünktlichkeit des Sommerbetriebs 2026 habe sich gegenüber derjenigen des Sommerbetriebs 2025 verbessert.