Das Vereinigte Königreich werde seine militärischen Aktivitäten im All «niemals eskalieren» lassen, niemand wolle einen Krieg im Weltraum, versicherte Smyth den Angaben zufolge. «Wir stellen uns so auf, dass wir dies abschrecken.» Eine erhebliche Störung etwa der GPS-Satellitensysteme könnte dem Vereinigten Königreich nach Smyths Angaben mit täglich 1,4 Milliarden Pfund (umgerechnet mehr als 1,6 Mrd. Euro) teuer zu stehen kommen.