Eine günstigere Entwicklung im Bereich von 3,5 bis 4 Prozent würde eine stärkere Verlangsamung des Kostenanstiegs erfordern, als derzeit erwartet werde, schreibt das Vergleichsportal in einer Mitteilung vom Dienstag. Sollten hingegen die Ausgaben im laufenden Jahr die Prognosen übersteigen oder sollte die Umstellung auf die neuen ambulanten Tarife zusätzliche Kosten verursachen, könnte die Erhöhung die Marke von fünf Prozent überschreiten.