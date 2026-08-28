Die neuen Anteile werden den bisherigen Inhabern von Anteilen am Fonds und Neuinvestoren im Umfang der nicht gezeichneten Anteile angeboten. Der Bezugspreis von 101,03 Franken basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil per Ende März 2026. Fünf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen.