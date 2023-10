Die Anlage war vor über 60 Jahren gebaut worden und bedurfte einer gründlichen Verjüngungskur. «Dank dieser umfangreichen Arbeiten behält Grande Dixence ihre Rolle als systemische Anlage bei, die in wenigen Minuten sehr viel Leistung in das Stromnetz einspeisen kann und so das unerlässliche Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage aufrechterhält», wird Beat Imboden, Chef von Grande Dixence, im Communiqué zitiert.