Strassenprojekte haben das Nachsehen

Die SVP lehnt die Verkehrsvorlage ab. Sie fordert, die Projekte für Schiene, Strasse und Agglomerationsverkehr «rechtlich und formell zu einem Gesamtpaket zu verknüpfen». Beim Bahnausbau warnt die SVP vor finanziellen und steuerrechtlichen Risiken. Das Projekt Grimseltunnel sei ersatzlos zu streichen. Die Partei hält an den Strassenprojekten fest und fordert eine zügige Entlastung auf den Hauptachsen und im ländlichen Raum.