Verkehr in Calais nach Brexit fliessend

In der nordfranzösischen Hafenstadt Calais hat es nach dem vollständigen Bruch Grossbritanniens mit der Europäischen Union keine Probleme beim internationalen Verkehr gegeben. Wie ein Sprecher der zuständigen Präfektur der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, sei der Verkehr am Ärmelkanal fliessend. Frankreichs Europastaatssekretär Clément Beaune sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, die Dinge würden so gut wie möglich ablaufen.