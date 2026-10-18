Für den 27. Oktober ist zudem eine weitere Zusammenkunft im Verkehrsministerium in Rom vorgesehen. Salvini stellte darüber hinaus ein gesondertes Treffen mit Vertretern aus Kalabrien, Sizilien und Apulien in Aussicht. Die sizilianischen Transportunternehmen kündigten an, ihre Aktionen bis zum 27. Oktober fortzusetzen.