Das Manifest «Künstliche Intelligenz nur im Rahmen der Schweizer Rechtsordnung» formuliere klare Grundsätze, die von Betreibern und Entwicklern Künstlicher Intelligenz (KI) beachtet werden müssen, teilte der VSM am Donnerstag mit. Die Einhaltung dieser Grundsätze und des Schweizer Rechts seien massgeblich für das Fortbestehen der wirtschaftlichen Basis der Medienschaffenden. So könne das Vertrauen der Öffentlichkeit in Fakten, in den Journalismus und in die Demokratie erhalten werden.