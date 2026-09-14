Jürg Marquard sei sanft eingeschlafen, erfuhr die Zeitung «Blick» am Montag aus dem engsten Umfeld der Familie des Verstorbenen. Die Ehefrau des Verstorbenen, Raquel Marquard, bestätigte dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF den Todesfall.
Marquard war Gründer und Inhaber der Marquard Media Gruppe. Über Jahrzehnte hinweg prägte der Verleger und Investor den Zeitschriftenmarkt im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa.
Neben seiner Tätigkeit als Verleger trat Marquard auch im Fernsehen auf. Im Jahr 2005 übernahm er die Hauptrolle in der Schweizer Version der Sendung «The Apprentice», einer Lizenversion der Ausgabe von Donald Trump. Ab 2019 trat er als Investor in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» in Erscheinung und förderte dort junge Unternehmerinnen und Unternehmer.
(AWP)