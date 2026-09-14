Neben seiner Tätigkeit als Verleger trat Marquard auch im Fernsehen auf. Im Jahr 2005 übernahm er die Hauptrolle in der Schweizer Version der Sendung «The Apprentice», einer Lizenversion der Ausgabe von Donald Trump. Ab 2019 trat er als Investor in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» in Erscheinung und förderte dort junge Unternehmerinnen und Unternehmer.