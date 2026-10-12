Die Miliz hatte einen Tag nach dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 damit begonnen, vom Südlibanon unter anderem Raketen vor allem auf Nordisrael zu feuern. Die Führung der Hisbollah begründete den Beschuss als Unterstützung für die Hamas. Das israelische Militär reagierte mit Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Nachbarland. Trotz eigentlich geltender Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah dauert der Konflikt an./cir/DP/stw