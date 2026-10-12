Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den Rettungsdienst, eine Person sei schliesslich für tot erklärt worden. Insgesamt seien 19 Menschen bei dem Vorfall nahe der libanesischen Grenze verletzt worden.
Berichte: Opfer sind Schüler und Lehrer
Mehrere israelische Medien berichteten, es handle sich bei den Opfern um Schüler und Lehrer, die in der Gegend gewandert seien. Demnach wird davon ausgegangen, dass ein Blindgänger explodiert ist.
Netanjahu hält Lagebesprechung
Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagte, es gebe derzeit eine Lagebesprechung. Israels Armee sagte, die Umstände würden untersucht. Soldaten leisteten vor Ort Hilfe, Hubschrauber der Luftwaffe seien auf dem Weg.
Über die Herkunft des mutmasslichen Blindgängers ist bislang nichts bekannt. So ist auch unklar, ob es sich etwa um ein Überbleibsel des Kriegs mit der Hisbollah handelt.
Die Miliz hatte einen Tag nach dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 damit begonnen, vom Südlibanon unter anderem Raketen vor allem auf Nordisrael zu feuern. Die Führung der Hisbollah begründete den Beschuss als Unterstützung für die Hamas. Das israelische Militär reagierte mit Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Nachbarland. Trotz eigentlich geltender Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah dauert der Konflikt an./cir/DP/stw
(AWP)