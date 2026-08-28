VW: «Wer sich nicht bewegt, spielt bald keine Rolle mehr»

VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall rechtfertigte den Kurs des Managements. Die Autobranche sei im Umbruch wie lange nicht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wer sich jetzt nicht bewege, werde bald keine Rolle mehr spielen - «ganz gleich, wie gross er einmal war». Schmall ist auch Chef des Konzernteils Group Components, zu dem das VW-Werk in Baunatal gehört. «Von 100 Euro Umsatz bleiben uns heute keine 4 Euro. Das reicht nicht, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.» Volkswagen müsse handeln, «solange wir es noch selbst in der Hand haben».