Andreja Weber (FDP) sagte, der Antrag beziehe sich vor allem auf den Lohn des CEOs. Bei diesem sei man bei der BLKB aber im Vergleich mit anderen Kantonalbanken im Mittelfeld. Es sei besser, dies in der Eignerstrategie als im Gesetz zu regeln, sagte Finanzkommissionspräsident Florian Spiegel (SVP).