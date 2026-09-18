Seit 2024 können Krankenversicherer von ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen, indem sie bestimmte kantonale Entscheide gerichtlich anfechten dürfen. Nun ist klar, dass diese Möglichkeit nicht auf eine ganze Spitalliste angewendet werden kann. «Das Gesetz sieht nicht vor, dass eine Spitalliste als solche angefochten werden kann, sondern nur die einzelnen Leistungsverfügungen», schrieb das Bundesverwaltungsgericht in seiner Mitteilung weiter.