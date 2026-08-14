Bei Talanx ist man von den extremen Wetterereignissen keineswegs überrascht. Das seien die Folgen des Klimawandels, erklärte Wicke. «Es wird mehr Starkregenfälle geben, es wird mehr Brände geben und es wird mehr Tropical Events geben.» Was man derzeit erlebe, sei noch lange nicht die Spitze dessen, was der Versicherer in seinen Berechnungen einkalkuliert habe: «Es ist durchaus möglich, dass es Phasen gibt, wo es noch deutlich schlimmer wird», stellte Wicke klar./stw/lew/jha