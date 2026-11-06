«Es könnte sein, dass es viele indirekte Gewinner durch KI gibt», sagt Siegenthaler. So könnten etwa Yoga-Studios oder Hotels profitieren, weil den Menschen mehr Geld zum Ausgeben zur Verfügung stehe. Solche Effekte seien allerdings schwieriger der Technologie zuzuordnen. «Die Verlierer einer Technologie sind immer einfacher zu sehen als die Gewinner.»