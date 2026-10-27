Einigung hatte Streit um Hilfen für Boeing und Airbus beigelegt

Die USA und die EU hatten sich jahrelang unter anderem vor der Welthandelsorganisation (WTO) wegen staatlicher Hilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus und seinen US-Rivalen Boeing gestritten. US-Präsident Donald Trump hatte in seiner ersten Amtszeit den Konflikt mit der Einführung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU eskaliert, die EU hatte mit Sonderabgaben für US-Einfuhren reagiert.