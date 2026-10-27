Eine EIB-Sprecherin teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: «Das EIB-Darlehen an Airbus wurde im Rahmen der regulären Kreditvergabe der Bank an Unternehmen zu marktüblichen Konditionen und in Übereinstimmung mit den Standardkreditvergabeverfahren der EIB sowie den geltenden Anforderungen gewährt.» Der US-Handelsbeauftragte habe nicht in direktem Kontakt mit der EIB gestanden. Während des gesamten Prozesses habe die Bank «eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission gepflegt».