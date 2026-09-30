Piloten wurden in Krankenhaus gebracht

Das Flugzeug hatte zunächst dramatisch an Höhe verloren, bevor es notlandete. Der Flughafen in Tabuk bestätigte die Notlandung und teilte mit, der Kapitän und der erste Offizier seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war berichtet worden, die Maschine habe zunächst den Code 7700 abgesetzt, der auf eine Notlage hinweist, und anschliessend den Code 7500, der zur Meldung einer Flugzeugentführung verwendet wird.