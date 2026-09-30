Israelische Medien berichteten zuvor unter Berufung auf Augenzeugen, dass einer der beiden Piloten seinen Kollegen mit einem Messer angegriffen haben soll. Der Angreifer konnte demnach von Passagieren überwältigt werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte diese Angaben. Auf verschiedenen Videos waren teils blutverschmierte Menschen an Bord des Flugzeuges zu sehen. Sie berichteten ebenfalls von einem terroristischen Vorfall. Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte bereits früh von einem versuchten Terroranschlag gesprochen. Die zuständigen Behörden in Saudi-Arabien äusserten sich zunächst nicht.
Piloten wurden in Krankenhaus gebracht
Das Flugzeug hatte zunächst dramatisch an Höhe verloren, bevor es notlandete. Der Flughafen in Tabuk bestätigte die Notlandung und teilte mit, der Kapitän und der erste Offizier seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war berichtet worden, die Maschine habe zunächst den Code 7700 abgesetzt, der auf eine Notlage hinweist, und anschliessend den Code 7500, der zur Meldung einer Flugzeugentführung verwendet wird.
Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde die Maschine von einer zweiten Besatzung, die in der Kabine mitreiste, gelandet. Die Passagiere sollen demnach in Sicherheit sein. Zwei Maschinen seien nach Tabuk geschickt worden, um die Fluggäste und Besatzungsmitglieder auszufliegen./cmy/DP/jha
(AWP)