Nach den Anstiegen von November bis April zeigt der UBS-CFA-Indikator im Mai den siebten Anstieg in Folge, auch wenn dieser moderat ausfällt. Der von der Grossbank veröffentlichte Indikator legte im Mai um 0,6 Punkte auf 18,2 Punkte zu, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Im Februar hatte der Index erstmals seit zwei Jahren wieder ins Plus gedreht.