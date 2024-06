In einem neuen Wahlwerbespot greift das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump scharf an. Bei der Wahl im November stünden sich ein «verurteilter Straftäter, der nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist» und ein «Präsident, der sich für Ihre Familie einsetzt», gegenüber, heisst es in dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Video - unterlegt mit Aufnahmen von Trump im Gerichtssaal.