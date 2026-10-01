Das Gericht begründet das Urteil mit der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt in Interlaken. Der Schutz von bezahlbarem Wohnraum für Einheimische sei ein gewichtiges öffentliches Interesse. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; dem Beschwerdeführer steht der Weiterzug ans Bundesgericht offen.