Der Beschwerdeführer - ein Immobilienbesitzer, der selbst Wohnungen kurzzeitig an Feriengäste vermietet - argumentierte, die Initiative verstosse gegen die Regeln der Planbeständigkeit. Das Baureglement der Gemeinde sei erst wenige Jahre zuvor angepasst worden. Zudem verletzte das Begehren Grundrechte wie die Eigentumsgarantie, die Wirtschaftsfreiheit und die Besitzstandsgarantie.