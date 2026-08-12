Der Windanlagenbauer Vestas hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht. So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose liess Vestas unverändert.