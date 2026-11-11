So steuert er laut Mitteilung für 2026 nun eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereffekten (bereinigte Ebit-Marge) von 7,5 bis 8,5 Prozent an - und damit in etwa die Mitte der vorherigen Bandbreite von 7 bis 9 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte Vestas 5,7 Prozent Marge ausgewiesen. Der Umsatz soll nun im Vergleich zu den 18,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr auf 20,5 bis 21,5 Milliarden Euro anziehen. Hier standen zuvor 20 bis 22 Milliarden Euro im Plan.