«Wir haben uns in jüngster Zeit mit vielen betroffenen Personen und auch mit Vertretern der Politik getroffen», sagte Konzernchef Johann Reiter an einer Medienkonferenz in St-Prex: «Wir wollten so viel Klarheit wie möglich, ob die Fabrik in St-Prex weitergeführt werden kann.» Die vertiefte Prüfung habe aber ergeben, dass ein rentabler Betrieb des Werks nicht möglich sei.