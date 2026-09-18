Auch die FDP lehnt die Revision ab. Die Partei ist der Ansicht, dass die Vermischung die Kontamination nicht beseitige, sondern diese lediglich verdünnen und entlang der Wertschöpfungskette weitergeben würde. Gleichzeitig kritisiert die FDP den bürokratischen Aufwand, der mit den Melde- und Rückverfolgungspflichten verbunden ist. Sie bevorzugt gezielte Massnahmen in den betroffenen Regionen und fordert, zuvor die Fragen der Haftung und Entschädigung zu klären.