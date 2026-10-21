Zahlreiche Jugendliche bestrafen Hetze und Lügen

David Dommel, Leiter digitales Performance-Marketing der Postbank, meint, dass Jugendliche die Risiken sozialer Netzwerke durchaus kritisch reflektierten. Gut die Hälfte der Befragten gab laut Umfrage an, bereits einen abonnierten Kanal verlassen zu haben, weil dort ihrer Meinung nach zu viel Aggression oder Unwahrheiten verbreitet wurden. Ein gutes Drittel hat deshalb schon einmal sein eigenes Profil deaktiviert - und somit eine Pause bei einer Plattform eingelegt. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren gaben aber etwas weniger junge Menschen an, diesen Schritt gegangen zu sein.