Die Autoren fordern deshalb, die Barrieren für eine Firmengründung zu beseitigen. Bei den Gründen, aus denen sie den Schritt nicht wagen, haben 61 Prozent darauf verwiesen, dass sie ein sicheres Angestelltenverhältnis bevorzugen. Fehlendes Wissen geben 48 Prozent als Grund an, und 39 Prozent schreckt der Stress einer Selbstständigkeit ab. Etwas mehr als jedem Zehnten fehlt der richtige Geschäftspartner und 9 Prozent geben fehlendes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten an. Nicht vorhandenes Startkapital nennen ebenso viele jungen Menschen als Hinderungsgrund.