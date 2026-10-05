Der Besuch in Indien soll auch dazu dienen, ein Investitionsschutzabkommen voranzutreiben oder gar abzuschliessen. Wichtig sei unter anderem, dass es bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen und dem indischen Staat einen sicheren Rechtsweg und ein verlässliches Schiedsverfahren gebe. Derzeit ist dies noch nicht der Fall, und das bremst die Investitionstätigkeit. Für Dienstag ist ein Treffen mit der indischen Finanzministerin zu diesem Thema angesetzt.