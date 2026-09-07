Hinzu kommt, dass Depotführung, Ausführung und Reporting wegen des hohen Kostendrucks häufig über dieselbe oder ähnliche Infrastruktur laufen. Dadurch gleichen sich auch die Leistungen an. Gleichzeitig gehe immer mehr Vermögen an eine Erbengeneration über, die sich dem «mitvererbten» Berater nicht verpflichtet fühle.