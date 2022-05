Ist jetzt der richtige Moment, um zu investieren?

«Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug», soll Albert Einstein gesagt haben. Einstein wurde durch seine Fähigkeiten als Physiker berühmt und nicht, indem er an der Börse gehandelt hätte. Denn dann hätte er genau dies tun müssen: vorausschauend in die Zukunft denken.

Bauchgefühl vs. Hirn

Die Märkte werden derzeit durch viele Unsicherheiten geprägt: zuerst trübte Corona den Ausblick, dann der Ukraine-Krieg. Das Resultat: steigende Ölpreise, langwierige Lieferengpässe aus China, Inflation oder Rezession und immer auch Experten, die vor einer grossen Finanzkrise warnen. In solchen Fällen suggeriert das Bauchgefühl wohl: Lieber nicht investieren in solch volatilen Zeiten. Gleichzeitig meldet sich das Hirn und meint: Aber vielleicht sind wir am Tiefpunkt und es wird alles nur noch besser, also jetzt Geld anlegen. So funktioniert die Psychologie: Steigende Kurse sorgen für Euphorie, diese verlockt zum (zu späten) Kauf. Fallende Kurse verursachen ein panisches Gefühl, dieses führt dazu, dass man zu spät wieder einsteigt.

Mit diesen vier strategischen Ansätzen kann man zu späten Entscheidungen entgegenwirken.

1. Langfristig denken

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Hätte jemand Anfang 2008 einen Betrag von 10 000 Franken in die Werte des Swiss Market Index SMI investiert, hätte sich diese Person Ende 2020 über eine fast doppelt so hohe Summe (19 201 Franken) freuen können, wie auf dem Vergleichsrechner von moneyland.ch ersichtlich ist. Trotz eines miserablen Auftakts infolge der Weltfinanzkrise, weshalb zum Start ein Jahresverlust von fast 33 Prozent resultierte. Langfristiges Denken lohnt sich. Der menschliche Panik-Impuls «Verkaufen!» lässt sich überwinden, wenn man Experten an seiner Seite hat. Die neue Investment-App volt by Vontobel macht dies mit ihrem hybriden Ansatz besonders einfach, denn sie bietet das Beste aus beiden Welten: technische Innovation und persönliche Beratung. Aber immer mit der Freiheit, das Portfolio auf die eigenen Bedürfnisse auszurichten.

2. Diversifiziert investieren

Wir haben es leider schon oft erlebt: Eine Aktie gilt als vielversprechend, doch unerwartet zeigen sich Schwächen des Unternehmens und der Kurs bricht ein. Vielleicht zeigen sich strukturelle Mängel einer ganzen Branche oder einer gesamten Assetklasse. Frustrierend: Anlegerinnen oder Anleger hatten ihre Hausaufgaben gemacht, das Ergebnis war dennoch negativ. Diversifiziertes Investieren in verschiedene Branchen und Assetklassen reduziert das Risiko eines Absturzes. Bei volt by Vontobel führen zwei Wege zu einem diversifizierten Portfolio: das Vertrauen auf ein fertiges Expertenportfolio nach Mass oder das individuelle Zusammenstellen eines eigenen Portfolios.



3. Themen auswählen

volt by Vontobel bietet eine Auswahl von über einem Dutzend zukunftsträchtigen Themen, mit welchen die Chance besteht, auf Dauer überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Ein Beispiel: das Thema Cleantech. Regierungen und Unternehmen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verstärkt Lösungen für eine nachhaltige Produktion finden müssen: ein Wachstumsmarkt. Genau wie dieses – leichtere – Thema: E-Sports und Gaming. Mit wenigen Klicks lässt sich mit der App ein Fokus auf solche Themengebiete mit Potenzial setzen.