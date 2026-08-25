Dabei wird künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur für Texte und Übersetzungen eingesetzt: Auch Suche, Einkaufsberatung und E-Learning gehören zu den Anwendungsbereichen. Zu diesem Ergebnis kommt der Digimonitor der Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) und der WEMF AG für Werbemedienforschung laut einer Mitteilung vom Dienstag.