Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet die Villars-Gruppe neu mit einem Umsatzminus, nachdem zunächst noch ein Wachstum erwartet worden war. Und auch im Ergebnis sei mit einem Rückgang zu rechnen. Um diesen einzudämmen, hat Villars etwa in den Bäckerei- und Gastrobetrieben Sparmassnahmen eingeleitet.