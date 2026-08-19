«Ich habe die Raiffeisen und die Aduno nie, nie schädigen wollen», sagte Vincenz am Mittwoch in einem knappen Schlusswort. Sein Geschäftspartner Beat Stocker holte etwas weiter aus, obwohl er nicht sicher gewesen sei, ob er etwas sagen solle. Er sagte aber ebenfalls, dass er nie eine der Firmen habe schädigen wollen. Zwei weitere Beschuldigte verzichteten auf ein Schlusswort, ein dritter bezeichnete sich als unschuldig.