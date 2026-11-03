Das Unternehmen werde schlanker, klarer bei seinen Prioritäten und schneller sein, sagte der aus Deutschland stammende Geschäftsführer Lutz Schüler laut Mitteilung. «Angesichts der Marktbedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, dem regulatorischen Hintergrund bei Glasfaser und den technologischen Veränderungen in allen Wirtschaftsbereichen ist es keine Option, nichts zu tun (...)», sagte Schüler demnach. Viele der Entscheidungen seien hart, aber notwendig für zukünftigen Erfolg und Wachstum./cmy/DP/stw