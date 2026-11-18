Dazu weitet Visa sein europäisches Programm «Agentic Ready» auf Händler und Zahlungsdienstleister aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach mehr als 40 europäischen Banken beteiligen sich nun auch Zahlungsdienstleister wie Adyen, Mollie, Nexi und der in der Schweiz stark vertretene französische Konzern Worldline. Insgesamt machen mehr als 85 Unternehmen mit.