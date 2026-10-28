Die Visa-Anteile sind seit vielen Jahren stark gefragt. Seit Herbst 2016 hat sich der Kurs fast verfünffacht. Das Papier übertraf damit die US-Standardwerteindizes wie den Dow Jones und S&P 500 deutlich. In puncto Börsenwert hat Visa mit 750 Milliarden Dollar unter den Kreditkartenanbietern die Nase deutlich vorn. Zum Vergleich: Mastercard kommt auf 534 Milliarden Dollar; American Express auf etwas mehr als 200 Milliarden./he/zb/men/tav/jha/