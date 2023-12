Der französische Medien- und Mischkonzern Vivendi trägt sich mit Gedanken einer Aufspaltung in mehrere Teile. Das könnte helfen, die Möglichkeiten der einzelnen Bereiche besser auszuschöpfen, hiess es am späten Mittwochabend vom Unternehmen in Paris. Die Aktie zog am Donnerstag um mehr als zehn Prozent an.

14.12.2023 17:10