Bisherige Änderungen reichen nicht aus

Vodafone habe in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, sagte de Groot. «Wir haben unser Geschäft stabilisiert, gewinnen im Geschäftskundenbereich wieder an Dynamik und werden bei Produkten, Netzen und Services immer besser.» Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass all das nicht ausreiche. «Denn unser Markt verändert sich grundlegend und mit einer Geschwindigkeit, wie wir sie so noch nicht erlebt haben.»