Licht und Schatten in den Vodafone-Zahlen

Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer lässt sich in den nun veröffentlichten Zahlen von Vodafone im Mobilfunkgeschäft entdecken. Nachdem die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden im ersten Quartal noch um 85'000 gesunken war, verbuchte die Firma im zweiten Quartal ein Plus von 10'000 auf 28,7 Millionen. Ernüchternd ist aber, dass trotz dieses kleinen Zugewinns der Umsatz in dem Bereich sank - der Wettbewerb ist hart, die Preise waren im Schnitt niedriger als zuvor.