Der britische Vodafone-Konzern hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Dass Konzernchefin Margherita Della Valle sich aus dem operativen Geschäft im laufenden Geschäftsjahr mehr Ergebnis ausrechnet, drang bei den Anlegern angesichts gemischter Zahlen nicht durch. Die Aktie fiel in London um rund anderthalb Prozent.