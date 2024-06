Vodafone hat durch den Verkauf des Grossteils seiner Beteiligung an dem indischen Funkturmbetreiber Indus Towers 153 Milliarden indische Rupie (rund 1,7 Milliarden Euro) erzielt. 484,7 Millionen Aktien von Indus Towers, ein Anteil von 18 Prozent, seien verkauft worden, teilte Vodafone am Mittwoch mit. Nach der Platzierung halte Vodafone noch einen Anteil von 3,1 Prozent an dem indischen Unternehmen. Die Veräusserung folgt den Bemühungen des in Grossbritannien ansässigen Unternehmens, sein Portfolio zu straffen.