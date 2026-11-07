Mit seiner gerade veröffentlichten Risikoeinschätzung stufte das für Tiergesundheit zuständige Bundesforschungsinstitut mehrere Risikobewertungen eine Stufe höher. Demnach wird das Risiko eines Eintrags sowie der Aus- und Weiterverbreitung zwischen Wildvögeln in Deutschland nun als hoch eingeschätzt. Das gilt auch für das Risiko von Einträgen in deutsche Haltungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln (beides zuvor «moderat»). Andere Risiken, etwa des Verschleppens zwischen Haltungen innerhalb der EU und Deutschlands, werden jetzt als moderat eingeschätzt (zuvor «gering»).