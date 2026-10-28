Angesichts der Schwäche des chinesischen Automarktes und mehr Konkurrenz aus der Volksrepublik im Ausland ändert der Volkswagen -Konzern seine China-Strategie. Statt dem bisherigen Motto «In China, for China» (In China, für China) visieren die Wolfsburger mit «In China, Beyond China» (In China und über China hinaus) nun Märkte ausserhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.