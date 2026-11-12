Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit grosser Verunsicherung. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Es zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hiess es. Seitdem kämpfen die Beschäftigten für ihren Standort./len/DP/jha