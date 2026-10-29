Der VW-Konzern rechnet mit einer weiteren Verschärfung des harten Wettbewerbs in China. In diesem Jahr dürfte dort vor Abschreibungen nur noch ein Abschneiden rund um die Gewinnschwelle drin sein, wie aus einer Präsentation des Konzern zu den Zahlen des dritten Quartals hervorgeht. Nach dem ersten Halbjahr waren die Wolfsburger für ihr einstiges Wachstumsgeschäft noch von 200 bis 600 Millionen Euro positivem anteiligen Beitrag der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen ausgegangen. Zum Vergleich: In den Jahren 2018 und 2019 hatte VW in der Volksrepublik jeweils noch mehr als 4 Milliarden Euro verdient.